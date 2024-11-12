Marco Rubio, Trump Hükümetinin Dışişleri Bakanı mı Olacak?

"ABC News" kanalı, birkaç bilgili kaynağa" atıfta bulunarak, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Senatör Marco Rubio'yu yeni hükümetin Dışişleri Bakanı olarak atayabileceğini bildirdi.

53 yaşındaki Marco Rubio, 2011 yılından bu yana Senato üyesidir ve şu anda Senato’nun Seçilmiş Dış İlişkiler Komitesinin Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Senato'nun Dış İlişkiler Komitesinde de bulunmaktadır.

Bu haberi ilk olarak "New York Times", "üç bilgili kaynağa" atıfta bulunarak duyurmuş; New York Times'ın bilgili kaynakları, Trump'ın kararını değiştirme olasılığının bulunduğunu ancak "Rubio'nun seçilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını" belirtmiştir.

Öte yandan "New York Post" da kendi kaynaklarına dayanarak, ABD'nin gelecekteki Dışişleri Bakanının atanması konusunda "henüz kesin bir şeyin olmadığını" bildirmiştir.

Donald Trump, birkaç saat önce Cumhuriyetçi Temsilci ve eski ABD Ordusu generali Mike Waltz'u ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak göstermiştir.

Waltz, Kongre üyesi, ABD Ulusal Muhafızları emekli binbaşısı, eski ABD Özel Kuvvetler subayı, Beyaz Saray ve Pentagon’un eski politika danışmanı ve Kongre'ye seçilen ilk subaydır.

CNN kanalı da kendi kaynaklarına dayanarak, Trump’ın göçmen karşıtı danışmanı Stephen Miller'ı Beyaz Saray’ın politika başkan yardımcılığına aday gösterdiğini bildirdi.

Dün akşam, Trump ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi görevini Elise Stefanik’e (Elise Stefanik) vermiştir.

Stefanik, New York'tan Cumhuriyetçi bir Kongre üyesi, Trump'ın ana dost ve müttefiklerinden biri ve ABD'deki Cumhuriyetçi Parti’nin büyük bağışçılarından biri olarak biliniyor.