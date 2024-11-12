İran'ın Beyrut Büyükelçisi görevine dönüyor

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani ile bir araya geldi.

Mücteba Amani İsrail'in Lübnan'daki dijital saldırıda yaralandıktan sonra Beyrut'tan Tahran'a tahliye edilen onlarca kişi arasındaydı.

Tedavisi tamamlanan Büyükelçi Amani'nin görevine döneceği belirtildi.

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler, 17-18 Eylül tarihlerinde eşzamanlı olarak patlamıştı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.

Netanyahu ilk kez doğruladı: Çağrı cihazı saldırılarının arkasında İsrail var

Siyonist Başbakan Netanyahu, Lübnan'da yüzlerce çağrı cihazının patlatılması saldırısının arkasında İsrail’in olduğunu ilk kez kabul etmişti.