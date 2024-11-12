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12 Kas 2024 14:20

İran'ın Beyrut Büyükelçisi görevine dönüyor

İran'ın Beyrut Büyükelçisi görevine dönüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani ile bir araya geldi.

Mücteba Amani İsrail'in Lübnan'daki dijital saldırıda yaralandıktan sonra Beyrut'tan Tahran'a tahliye edilen onlarca kişi arasındaydı.

Tedavisi tamamlanan Büyükelçi Amani'nin görevine döneceği belirtildi.

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler, 17-18 Eylül tarihlerinde eşzamanlı olarak patlamıştı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.

Netanyahu ilk kez doğruladı: Çağrı cihazı saldırılarının arkasında İsrail var

Siyonist Başbakan Netanyahu, Lübnan'da yüzlerce çağrı cihazının patlatılması saldırısının arkasında İsrail’in olduğunu ilk kez kabul etmişti.

News ID 1921716

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