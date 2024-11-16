  1. Ekonomi
16 Kas 2024 13:56

Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ülkeleri oldu

Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ülkeleri oldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu ifade etti.

Pankin, "Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu. Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi" dedi.

BRICS, beş büyük yükselen ekonomi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu uluslararası bir ekonomik birliktir.

News ID 1921819

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