Belarus resmi olarak BRICS'in ortak üyesi oldu

RIA Novosti haber ajansına göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisi bugün, ülkenin resmi olarak bir ortak üye olarak BRICS'e katıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Belarus, pazartesi günü yaptığı açıklamada, BRICS'te ortak ülke statüsünü resmen elde ettiğini duyurdu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı mektubun, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rizhankov tarafından Moskova’nın Minsk Büyükelçisi Boris Grizlov'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Minsk'in BRICS’e ortak ülke olarak katılma isteğini belirten mektubun 5 Kasım tarihli olduğu ve bu belgenin Belarus’un üst düzey diplomatı ile Grizlov (Moskova’nın Minsk Büyükelçisi) arasındaki kişisel bir görüşmede teslim edildiği ifade edildi.

BRICS tarafından yapılan açıklamada, bu andan itibaren Belarus'un resmi olarak BRICS'in ortak üyelerinden biri sayıldığı belirtildi.