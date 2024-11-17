Netanyahu Lübnan'daki ateşkesle ilgili güvenlik toplantısı düzenleyecek

Shehab News'un Siyonist medyasından aktardığı habre göre bu rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel güvenlik toplantısı düzenleyecek.

Bu akşam düzenlenecek olan toplantının nedeni ise Lübnan'da ateşkesle ilgili müzakerelerinin ilerlemesi olduğu öğrenildi.

Daha önce Siyonist ordusunun eski Tümgenerali İsrael Ziv, Lübnan'daki savaşı sona erdirecek anlaşmanın maddelerinde ısrar edilmeden imzalanması gerektiğini söylemişti.

Ziv ayrıca "İsrail ordusunun her gün kayıp vermesi endişe verici. Farklı birliklerdeki asker sayısının azaltıldığı, kabiliyet ve verimliliklerinin şüpheli seviyeye indirildiğine dair haberlereden şok oldum" ifadesini kullanmıştı.