İran, savunma gücünü 'Gerçek Vaat' operasyonlarıyla gözler önüne serdi

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd, bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

İran'ın siyasi otoritesinin, bölgesel ve bölge dışı yerinin bugün herkese açık olduğunu söyleyen Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "İran'ın caydırıcı savunma gücü 'Gerçek Vaat' operasyonlarıyla gözler önüne serildi" dedi.

Batı Asya bölgesindeki son gelişmelere değinen Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd şehit Nasrullah'ın bölgedeki siyasi denklemlerin değişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

ABD'nin Batı Asya'daki konumunun zayıfladığını belirten Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "ABD'nin gücünün azalması ve gerilemesi, bu ülkenin Ortadoğu'daki nüfuzunun ve jeopolitik konumunun sonu olacaktır" ifadesini kullandı.