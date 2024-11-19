Lübnan, ABD'nin ateşkes önerisine yazılı yanıtını sundu

Reuters, Lübnan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Hasan Halil'in şu sözlerine yer verdi: "Beyrut, ABD'nin bu ülkeye yönelik ateşkes önerisine ilişkin yazılı yanıtını sundu."

Halil, açıklamasında şunları ekledi: "Bu öneri şimdiye kadar sunulan en ciddi plan ve Amos Hochstein, ateşkes müzakerelerini takip etmek için Beyrut'a gelecek."

El-Cezire, bir Lübnanlı resmi kaynağa dayandırdığı haberinde, Lübnan'ın ABD'nin Lübnan ile Siyonist rejim arasında ateşkes anlaşmasına yönelik sunduğu öneri taslağıyla ilgili görüşlerini Amerikan tarafına ilettiğini duyurdu.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin Siyonistlere, "ABD Başkanı'nın Lübnan özel temsilcisi Amos Hochstein, ateşkes anlaşmasına ulaşmayı mümkün kılacak bazı açıklamaların alınmasının ardından Beyrut'a gidecek" şeklinde bilgi verdiğini aktardı.

Siyonist rejimin televizyonu ayrıca, bu rejimin işgal altındaki Filistin ile Lübnan arasındaki kara sınırıyla ilgili anlaşmazlıkların, ateşkes anlaşması çerçevesinde Beyrut ile müzakere edilmesini ve meselelerin çözülmesini kabul ettiğini bildirdi.