Bekayi'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" munasebetiyle sosyal medya X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İşgal altındaki Filistin'de onlarca yıldır süren acımasız işgalin ve soykırımın neden olduğu şiddeti hatırlayalım.

Gazze'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin düzeyi, benzeri görülmemiş ve şok edici; geçen yıl onbinlerce Filistinli kadın ve kız çocuğu öldürüldü veya yaralandı; Gazze'nin tüm anneleri, kadınları ve kızları açlığa ve sık sık zorunlu göçe maruz kalıyor.

Dünya Filistinli kadın ve kızları savunmak için ayağa kalkmalı."

