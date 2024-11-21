İran ve Venezuela teknoloji alanındaki işbirliğine vurgu yaptı

Resmi temaslar kapsamında Karakas'ta bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jimenez ile bir araya geldi.

Toplantıda taraflar, bilim ve araştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, teknoloji transferi, öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim biyo ve nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerin yanı sıra jeoloji ve haritacılık alanlarında işbirliği yapılmasına vurgu yaptı.

İran Savunma Bakanı ve İran-Venezuela Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Tuğgeneral Nasirzade resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gitti.

İranlı bakanın Karakas temasları çerçevesinde 10. İran-Venezuela Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacağı belirtmişti.