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23 Kas 2024 17:02

Gazze'den işgal bölgelerine roket atıldı

Gazze'den işgal bölgelerine roket atıldı

Gazze Şeridi'nden işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist yerleşim bölgelerine roket atıldığı öğrenildi.

Filistin'den yayın yapan Şihab Haber Ajansı'na göre, Gazze sınırında yer alan işgal bölgelerindeki Siyonist kasabalarda siren sesleri duyuldu.

Haberde, Gazze Şeridi'nden işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist yerleşim bölgelerine iki roket atıldığı aktarıldı.

İşgalci ordunun sözcüsü, Gazze'den yerleşim birimlerine doğru iki roket fırlatıldığını açıkladı. Siyonist yetkili, hava savunma sistemlerinin Kisufim'e atılan roketlerin önlediğini ileri sürdü.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları da kısa menzilli Recum roketiyle Siyonist Ra'im askeri üssünü hedef aldığını duyurdu.

News ID 1922012

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