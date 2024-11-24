  1. İran
24 Kas 2024 09:14

İranlı komutan:

Uluslararası toplum, Siyonist rejimin suçlarının önüne geçmeli

Uluslararası toplum, Siyonist rejimin suçlarının önüne geçmeli

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd "Bugün Siyonist rejim müslüman kadın ve çocuklara karşı işlediği barbarca suçlarla haddini aşmış, uluslararası toplum, özellikle de müslüman milletler bu suçların önüne geçmeli." dedi.

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd "Bugün Siyonist rejim müslüman kadın ve çocuklara karşı işlediği barbarca suçlarla haddini aşmış, uluslararası toplum, özellikle de müslüman milletler bu suçların önüne geçmeli." dedi.

Gazze ve Filistin'deki felaketler için dünyadaki Müslüman ulusların ağır sorumluluğuna atıfta bulunan Tuğgeneral Sabahiferd "Batı toplumlarının ana arzusu, müslümanları yok etmek ve baskıyı, bölünmeyi ve İslami değerlere ve ideallere kayıtsızlığı teşvik etmektir. Allah'ın izniyle, düşmanlar şeytani hedeflerine asla ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

News ID 1922021

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