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24 Kas 2024 10:27

Küba'dan İsrail'in 'İran' tehditlerine tepki

Küba'dan İsrail'in 'İran' tehditlerine tepki

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidi konusunda uyarıda bulundu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidi konusuna ilişkin sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer veildi:

"İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidine karşı uyarıda bulunuyoruz. 

Bu tür eylemler Ortadoğu'daki çatışmaları tırmandıracak ve bölge ve dünya açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır. 

Bu provokasyonların mümkün olmasının nedeni, İsrail destekçilerinin bu rejimin cezasız kalmasına izin vermesidir."

News ID 1922022

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