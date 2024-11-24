İran Ekonomi Bakanı Suudi Arabistan'a gidecek

İran Ekonomi Bakanı Nasır Himmeti, 28. Yıllık WAIPA (Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği) Dünya Yatırım Konferansına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Bu konferans "Sürdürülebilir büyüme ölçeğiyle dijital dönüşüm ve yatırım fırsatlarından yararlanmak" temasıyla gerçekleştirilecek.

Söz konusu üç günlük konferansta Bakan Himmeti'nin konuşma yapması öngörülüyor.

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile görüşmek Bakan Himmeti'nin Riyad ziyaretinin planları arasındadır.

WAIPA konfersı, 25-27 Kasım 2024'te Riyad'da gerçekleştirilecek.