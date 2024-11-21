  1. Ekonomi
21 Kas 2024 14:52

Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Türk medyasıa göre, Para Politikası Kurulu (PPK), karara ilişkin şu açıklamaları yaptı:

kim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.

News ID 1921957

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler