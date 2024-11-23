Türkiye’de 10 ayda 21 bin şirket kepenk indirdi

Halk TV'ye göre, Ekim ayında kurulan ve kapanan şirket istatistikleri hakkında bilgi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıklamasında, “Ekim ayında ülkede 10 bin 808 yeni şirketin kurulduğu ifade edilirken kapanan şirket sayısındaki artış da sürüyor. Ekim ayında kapanan şirket sayısı, geçtiğimiz aya göre yüzde 13,2 artışla 2 bin 440 olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.

Eylül ayında kapanan şirket sayısı 2 bin 156 olarak gerçekleşmişti. Kapanan kooperatifler ekim ayında aylık yüzde 40, gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 35,9 artış gösterdi. bu yılın Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 92 bin 712'ye gerilerken aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,2 artışla 21 bin 230'a yükseldi.