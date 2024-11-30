  1. Siyaset
30 Kas 2024 07:34

Suudi Arabistan'dan İran'a "ekonomik işbirliğini genişletme" teklifi

Suudi Arabistan'dan İran'a "ekonomik işbirliğini genişletme" teklifi

Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan İran'a ekonomik ilişkileri genişletme teklifinde bulundu.

Bloomberg’in yayınladığı bir raporda, Riyad'ın Tahran ile ekonomik işbirliğini genişletmekten yana olduğu belirtildi.

Bu habere göre ismini vermek istemeyen bilgili kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son haftalarda İran tarafına ekonomik ve ticari ilişkileri genişletme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu kaynaklar, Bin Selman'ın bu öneriyi yaparak İran ile Batı arasındaki gerilimi düşürmeye ve vekil güçlerine verdiği desteği azaltmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

News ID 1922164

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