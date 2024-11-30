Suudi Arabistan'dan İran'a "ekonomik işbirliğini genişletme" teklifi

Bloomberg’in yayınladığı bir raporda, Riyad'ın Tahran ile ekonomik işbirliğini genişletmekten yana olduğu belirtildi.

Bu habere göre ismini vermek istemeyen bilgili kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son haftalarda İran tarafına ekonomik ve ticari ilişkileri genişletme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu kaynaklar, Bin Selman'ın bu öneriyi yaparak İran ile Batı arasındaki gerilimi düşürmeye ve vekil güçlerine verdiği desteği azaltmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.