İran Ekonomi Bakanı, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile görüştü

28. Yıllık WAIPA (Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği) Dünya Yatırım Konferansına katılmak üzere Riyad'da bulunan İran Ekonomi Bakanı Nasır Himmeti, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki ülke arasında yatırım ilişkilerinin ekonomik kalkınma ve ortak çıkarların sağlanması yönünde geliştirilmesine yönelik gelecekteki fırsatlar üzerine duruldu.

İran Ekonomi Bakanı Nasır Himmeti, 28. Yıllık WAIPA (Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği) Dünya Yatırım Konferansına katılmak üzere 25 Kasım’da Suudi Arabistan'a gitti.

25 Kasım’dan itibaren başlayan WAIPA konfersı, 27 Kasım’a kadar devam edecek.