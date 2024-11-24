Japon basını: İran-Avrupa nükleer müzakereleri Cenevre'de yapılacak

Japonya'nın Kyudo haber ajansına göre, İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği ile nükleer müzakerelerinin 2 yıllık bir aradan sonra 29 Kasım'da Cenevre'de yeniden başlayacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise geçenlerde İran’ın nükleer programıyla ilgili Batı ile müzakereler konusunda "İran, barışçıl nükleer programına ilişkin müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi sıra (AB) E3'te (İngiltere, Fransa ve Almanya). Biz baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.