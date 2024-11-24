COP29 sona erdi: Fakir ülkeler istediğini alamadı

Azebaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen COP29 İklim Zirvesi’nde gelişmekte olan veya yoksul ülkelere toplam 300 milyar dolarlık yardım verilmesine ilişkin anlaşmanın kabul edilmesi tepkiye neden oldu. Gelişmekte olan ve iklim değişikliğine karşı savunmasız ülkeler, bu miktarın “yetersiz ve önemsiz” olduğunu belirtti.

COP29 Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11 Kasım'da başladı. Zirvenin, 22 Kasım'da bitmesi planlanırken; müzakerelerin devam etmesi ve yardım miktarı üzerine anlaşmaya varılmaması nedeniyle Zirve, bugün sona erdi. Zirvede kabul edilen anlaşmaya göre; gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelelerine yardımcı olmak üzere 2035 yılına kadar yılda 300 milyar dolar verilecek. Bu miktar, yoksul ülkelerin iklim savaşında kendilerine yardımcı olması için talep ettikleri 1 trilyon 300 bin doların gerisinde kaldı. Anlaşmada belirlenen yardım miktarı bir çok ülke tarafından eleştirildi. Pek çok ülke, varılan anlaşmanın gelişmekte olan ülkelerin küresel ısınma nedeniyle karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme konusunda yetersiz kalacağını dile getirdi.