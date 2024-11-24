Hizbullah Tel Aviv'e ağır füzeler yağdırdı

Siyonist İsrail'in Lübnan'a gece boyunca süren saldırılarının ardından Hizbullah Hareketi bugün işgal rejimine karşı misilleme operasyonu düzenledi.

Öğleden sonra Hizbullah, işgal altındaki Filistin'in merkezini, özellikle de "Tel Aviv" şehrini ve banliyölerini hedef alan 10 füzelik bir füze salvosu ateşledi.

Rejim medyası, "Ramat Gan" yerleşiminin yanı sıra şehirdeki binalara ve Tel Aviv'in doğusundaki "Petah Tikva" yerleşimine doğrudan düşen füzelerin görüntülerini belgeledi.

Siyonist yerleşimci platformları ise saldırı sonucu 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah'ın, resmi açıklamasında bombalama operasyonunu aktardığı ve "Glilot" üssünü (Askeri İstihbarat Birimi 8200 karargâhı) hedef aldığını doğruladığı belirtildi. Füze saldırısında geniş çaplı hasarların oluştuğu kaydedildi.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Lübnan-Filistin'e 15 kilometre uzaklıktaki "Aşdod" üssünün yanı sıra, bu pazar sabahı bir dizi nitelikli füze ve saldırı yürüyüşüyle ​​"Tel Aviv"i de hedef almıştı.

Aynı zamanda Hizbullah, işgal altındaki Hayfa ve Nahariya kentlerini hedef alan bir füze bombardımanı daha başlattı. Füzelerden biri doğrudan Hayfa'daki bir konut binasına isabet etti, Nahariya'da ciddi hasara yol açtı ve 3 yerleşimciyi yaraladı.