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25 Kas 2024 13:34

Litvanya'da uçak konut binalarının üzerine düştü

Litvanya'da uçak konut binalarının üzerine düştü

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir kargo uçağının kaza yaptığı belirtildi. İki katlı evlerin üzerine düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta DHL şirketine ait bir kargo uçağı havalimanı yakınındaki iki katlı konut binalarına çarparak kaza yaptı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Flightradar24 hesabı X’te yaptığı paylaşımda, DHL şirketinin inişe geçtiği sırada pist yakınındaki yerleşim alanına çarptığını bildirdi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

News ID 1922058

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