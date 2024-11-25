İran'dan 'soykırımı durdurma' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün video konferans yöntemiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler Şartı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Irakçi, Filistin ve Lübnan'daki duruma değinerek, Siyonist İsrail'in işlediği soykırım ve saldırıları karşısında devam eden eylemsizlik nedeniyle Birleşmiş Milletler'in itibarının daha da zedeleneceği konusunda uyardı ve ''Uluslararası toplum, İsrail rejiminin işlediği soykırım ve suçlarının normalleşmesini önlemelidir.'' dedi.

Gazze'de son 14 ayda yaşanan soykırımı, Filistin'deki 80 yıllık "işgal" planının devamı olarak nitelendiren Irakçi, ''Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarına sona erdirmek için küresel bir koalisyona ihtiyaç var.'' ifadesini kullandı.

Irakçi, Netanyahu için tutuklama kararından memnun

Irakçi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını memnuniyetle karşılayarak, uluslararası toplumdan bu kararın uygulanması için özen göstermesini istedi.

İranlı bakan ayrıca, Filistin ve Lübnan'daki soykırımı ve masum sivillerin katledilmesini durdurmanın uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.