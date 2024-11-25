Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılmaya yakın

İngiltere Premier Lig devi Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, takımıyla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağına dair konuştu.

Liverpool yönetiminin henüz kendisine yeni sözleşme teklif etmediğini dile getiren Salah, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Mısırlı yıldız açıklamasında "Aralık ayına yaklaşıyoruz ve henüz kulüpte kalmam için herhangi bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da kalmak isteyip istemediği sorulan Salah, "Bu benim elimde değil" diyerek sözlerini noktaladı.

Formunu iyiden iyiye yükselten deneyimli futbolcu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 18 maçta 12 gol ve 10 asist kaydetti.