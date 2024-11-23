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23 Kas 2024 21:45

UCM'nin aldığı kararın ardından Tahran'daki Filistin Meydanı'na yeni bir pankart asıldı

UCM'nin aldığı kararın ardından Tahran'daki Filistin Meydanı'na yeni bir pankart asıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze'de soykırım yapan Siyonist yetkililer hakkında aldığı kararın ardından Tahran'daki Filistin Meydanı'na yeni bir pankart asıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı kararın ardından Tahran'daki Filistin Meydanı'na ''Aranan Suçlular'' temalı yeni bir pankart asıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, önceki gün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant’ın, açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler kapsamında insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulduğunu kaydetmişti.

News ID 1922017

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