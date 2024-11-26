Hizbullah Siyonist rejimin milyarlarca dolarlık projesini hedef aldı

El-Meyadin’in aktardığına göre, İbranice medya organları, Hizbullah’ın İHA saldırısının Tal Şamayim bölgesindeki bu devasa projeyi vurduğunu doğruladı.
Haberin devamında, Lübnan sınırına yakın bölgelerin, yeraltı tuzakları korkusuyla boşaltıldığı belirtildi.
Siyonist medyanın vurguladığına göre, bugün Safed, Roş Pina ve Hatzor HaGalilit bölgelerindeki dersler, saldırıların artacağı endişesiyle iptal edildi.
Birkaç saat önce, Siyonist medya, Lübnan’dan atılan roketlerin ardından Nahariya’daki bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.
Ayrıca, rejimin 12. Kanalı, birkaç roketin Nahariya kentine düştüğünü doğruladı.
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