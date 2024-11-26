İsrail yapımı silahların en büyük müşterileri hangi ülkeler?

Siyonist İsrail'in müşterilerinin başında Hindistan, Azerbaycan ve Filipinler yer alıyor.

Resmi istatistiklere göre 2018-2022 yılları arasında en az 35 ülke Siyonist İsrail'den 3,2 milyar dolar değerinde silah ithal etti.

Katar'ın El Cezire televizyonunun haberinde İsrail'in müşterilerinin başında Hindistan, Azerbaycan ve Filipinler'in yer aldığı kaydedildi.

İkinci sırada yer alan Azerbaycan'ın 2018-2022 döneminde İsrail'den 295 milyon dolarlık silah satın aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Eylül'de Azerbaycan'da düzenlenen savunma fuarı ADEX sırasında Bakü ile Tel Aviv arasında askeri bir anlaşma imzalandı.