Zarif'ten Davos'ta diplomatik temaslar

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik İşler Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, 55. Dünya Ekonomi Forumu'nun (Davos 2025) ilk gününde Batı ülkelerinden üst düzey yetkililerle bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi.

Zarif, zirvenin ilk gününde Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Dünya Ekonomik Forumu arasındaki işbirliği olanakları detaylı şekilde ele alındı.

İran'ın güçlü altyapısı ve deneyimli insan kaynağına dikkat çeken Brende, Davos'un bölgesel toplantılarından birinin İran'da düzenlenmesi ya da İran'ın özel sektör temsilcileri ve ticaret odaları aracılığıyla bu toplantılara aktif katılım göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Çin'in Chengjiang kentinde Haziran ayında düzenlenecek foruma İranlı yetkililer ve özel sektör temsilcileri davet edildi.

Norveç'in İsrail karşıtı tutumuna övgü

Zarif, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmede, Batı Asya'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Zarif, Norveç'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarına verdiği desteğin yanı sıra İsrail'in suçlarını açıkça kınayan tutumundan dolayı Norveç'e teşekkür etti.

Filistin meselesi Sırbistan Cumhurbaşkanı ile masaya yatırıldı

Zarif, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Batı Asya'daki krizlerin temel nedenleri ele alınırken, Zarif, Filistin meselesinin köklü ve kapsamlı bir çözümle ele alınmasının şart olduğunu vurguladı. Zarif ayrıca, sorunun temel nedenlerine odaklanılmamasının bölgedeki krizlerin devamına yol açtığını belirtti.

Batı Asya ve Kuzey Afrika gündemi tartışıldı

Davos Zirvesi'nde, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki son gelişmelerin ve gelecekteki olasılıkların değerlendirildiği özel bir oturum düzenlendi. İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik İşler Yardımcısı , oturumun ikinci konuşmacısı olarak İran’ın tutumunu detaylı bir şekilde dile getirdi.

55. Dünya Ekonomi Forumu'nun yıllık toplantısı, "Akıllı Çağ için İşbirliği" teması altında 20 Ocak'tan itibaren beş gün boyunca İsviçre'nin Davos şehrinde düzenleniyor.

Etkinlik, 350 hükümet temsilcisi ve 60 devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin lideri bir araya getirerek küresel zorlukları ele alacak ve ortaya çıkan fırsatları keşfedecek.