Tel Aviv'e uçuşlar büyük ölçüde durduruldu

Siyonist "Haaretz" gazetesi, çoğu yabancı havayolu şirketinin Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldığını ve bu şirketlerin, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olup olmayacağını görmek için beklemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Haaretz'e göre, Lübnan'daki ateşkese rağmen, çoğu yabancı havayolu şirketi 2025 yılına kadar işgal altındaki topraklara uçuşlarını yeniden başlatmayacak.

Gazete, savaş başlamadan önce 100'den fazla yabancı havayolu şirketinin işgal altındaki topraklarda faaliyet gösterdiğini, ancak şu anda sadece 15 şirketin faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.