İran ve Lübnan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib arasında bugün öğle saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Irakçi, bu görüşmede İran'ın varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu başarının, Lübnan halkının benzersiz direnişi, sahadaki direnişçilerin fedakarlıkları, Meclis Başkanı Nebih Berri’nin siyasi öngörüsü ve Lübnan hükümetinin çabaları sayesinde elde edildiğini ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan hükümeti, halkı, ordusu ve direnişine olan kararlı desteğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Siyonist rejimin geçmişteki anlaşmalara ve mutabakatlara sadık kalmama konusundaki siciline dikkat çekerek, Lübnan’ın bu konuda daha dikkatli ve tetikte olması gerektiğinin altını çizdi.

Irakçi, ayrıca Suriye’de son günlerde yaşanan gelişmelere ve tekfirci terörist grupların yeniden aktif hale gelmesine işaret ederek, bu olayların, Siyonist rejimin direniş karşısında yaşadığı başarısızlık ve yenilgilerin ardından bölgenin istikrarını ve güvenliğini bozmayı amaçlayan Amerikan-Siyonist bir planın parçası olduğunu belirterek, bu bağlamda, terörizm tehdidine karşı etkili bir mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ateşkesin ardından Lübnan’daki son durum hakkında bilgi verdi.

Buhabib, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan’a yönelik sürekli dayanışma ve desteğinden ötürü teşekkürlerini iletti.