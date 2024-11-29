Türkiye Dışişleri'nden ''Suriye'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Suriye'deki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öncü Keçeli, "Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. 2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir." dedi.

Keçeli, Halep'teki çatışmalarla ilgili “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.” ifadesini kullandı.