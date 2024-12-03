Irakçi Suriye için Moskova'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Al-Araby Al-Jadeed gazetesine verdiği röportajda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Irakçi, Suriye'deki durumu görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini duyurdu.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden tesis edilmesine dair Irakçi, ''Şam hükümetinin Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesini Esad-Erdoğan görüşmesi için şart koşması makuldür.'' ifadesini kullandı.

Irakçi, ''Türkiye ile iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar hususunda her zaman diyalog kuruyoruz.'' dedi.

Suriye'deki son gelişmeler hakkında Irakçi, ''Suriye'de terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, İran'dan çok Irak, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelere zarar verebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Irakçi ayrıca, ''Suriye hükümeti İran'dan asker gönderilmesini isterse bu talebi değerlendireceğiz. İran, Arap ülkelerindeki direniş gruplarına komuta etmemektedir, ancak davalarını destekler ve gerektiğinde yardımcı olur.'' diye konuştu.