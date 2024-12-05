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5 Ara 2024 10:43

İran ve Mısır dışişleri bakanları Suriye’yi görüştü

İran ve Mısır dışişleri bakanları Suriye’yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede Suriye konusu başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede geçtiğimiz günlerde Şam ve Ankara'ya yaptığı ziyarette Suriyeli ve Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerin sonuçların anlatarak, İran'ın terör örgütleriyle mücadelede Suriye hükümetini, ordusunu ve halkını destekleme yönündeki politikasını vurguladı.

Terör örgütlerinin Suriye'de yeniden faaliyete geçmesini ve bölgeye yayılmasını bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiren ırakçi, bu tehlikeyle mücadele için bölgedeki etkin aktörler arasında çabaların ve diplomatik istişarelerin sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise, son günlerde birkaç ülkenin dış bakanlarıyla telefon görüşmelerine atıfta bulunarak, ülkesinin Suriye'nin egemenliğini, bölgesel bütünlüğünü ve yasal kurumlarını destekleme politikasını vurguladı.

News ID 1922310

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