İran ile Azerbaycan arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Meşhet kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Toplantısı sırasında Azerbyacan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede ekonomi, ticaret, enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim alanlarındaki ortak projelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırıldı.

EİT dışişleri bakanları düzeyindeki 28. toplantısında Filistin, Lübnan, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınırken üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldı.

İran, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları düzeyinde İran'ın Meşhed kentinde düzenlenen toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran katıldı.

Toplantının ilk gününde EİT üyesi ülkelerin büyükelçileri, dışişleri bakan yardımcıları ve uzmanları çeşitli ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda incelenmek üzere işbirliği belgeleri hazırladı.