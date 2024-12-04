GECF Genel Sekreteri Tahran'da

GECF Genel Sekreteri Muhammed Hamil, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 26. Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Tahran'a ulaştı.

26. Bakanlar Toplantısına 6 ülke bakanlar düzeyinde, geri kalan ülkeler ise petrol ve gaz bakanlıklarının yardımcıları ve üst düzey yetkilileri düzeyinde katılacak.

Ayrıca sekiz gözlemci ülkeden Azerbaycan, Irak, Moritanya, Senegal ve Mozambik'ten beş ülke bu kursa katılmaktadır.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 26. Bakanlar Toplantısı, 6-8 Aralık tarihlerinde Tahran'da gerçekleştirilecek.