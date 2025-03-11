  1. Azerbaycan
11 Mar 2025 09:14

Ceyhun Bayramov, Kazak mevkidaşı ile görüştü

Ceyhun Bayramov, Kazak mevkidaşı ile görüştü

Resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan’a giden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kazakistan’a gitti.

Axar.az’a göre, Ceyhun Bayramov Kazakistan’da bu ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı.

News ID 1925161

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