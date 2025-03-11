Ceyhun Bayramov, Kazak mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kazakistan’a gitti.
Axar.az’a göre, Ceyhun Bayramov Kazakistan’da bu ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı.
Resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan’a giden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kazakistan’a gitti.
Axar.az’a göre, Ceyhun Bayramov Kazakistan’da bu ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı.
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