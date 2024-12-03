İran Tarım Bakanı Nuri, Bakan Kurum ile görüştü

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri ile görüştüğünü duyurdu.

Kurum görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sayın Gulam Rıza Nuri ile COP16’da bir araya geldik. Ortak coğrafyayı paylaşan iki ülke olarak çevre sorunları, kuraklık ve çölleşmeye ilişkin iş birliği içinde yürüttüğünüz çalışmaları istişare ettik. Uluslararası dayanışma gerektiren çevre ve kuraklıkla ilgili sorunların çözümü için temaslarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.