Türkiye Tarım Bakanı: İran'la ekonomik ilişkilerimizi sonlandırmayacağız

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

İran’la ekonomik ve ticari ilişkilerini sonlandırmadıklarını belirten İbrahim Yumaklı, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için iş birliği alanlarını çeşitlendireceklerini ifade etti.

İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türkiye olarak ekonomik ve ticari ilişkileri sonlandırmayacaklarının altını çizen Yumaklı, “İran Türkiye’nin Asya’ya açılan kapısı, Türkiye de İran’ın Avrupa’ya açılan kapısı. Bugüne kadar ülkelerimizin bu potansiyellerinden çeşitli sebeplerle yeterince istifade edemedik. Ama ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerimizi halklarımızın refahını artıracak şekilde ileriye taşıma irademizi koruduk” dedi.

2012 yılında yaklaşık 22 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin son yıllarda kayda değer oranda gerilediğini dile getiren Yumaklı, “Bunun temel nedeni İran’a uygulanan yaptırımlar ve Covid-19 pandemisi olmuştur” ifadesini kullandı.

Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Salgın geride bırakılmış olmakla birlikte, yaptırımların ticareti engelleyici etkileri maalesef halen sürmekte. Türkiye olarak buradaki tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları tasvip etmediğimizi, bu tür baskı araçlarına başvurulmasının amaca hizmet etmediğini her zaman dile getirdik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman dile getirdiği gibi; yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız.

Mevcut durumda yaptırımlar İran’la iş ilişkilerimizde özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan sorunlara yol açıyor. Bu ve benzeri sorunların kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını ümit ediyoruz.”

Yumaklı, iki ülke arasında imzalanmış olan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 1 Ocak 2015 tarihinden beri yürürlükte olduğunu hatırlatarak, “2024 yılı ilk 10 aylık tarımsal ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 civarında artış göstererek 854 milyon dolar seviyelerine yükselmiştir. Bu durum bizlere tarımın ülkelerimiz iş birliğinde ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

İki ülke arasında imzalanmış olan Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2015 tarihinden beri yürürlükte olduğunu açıklayan Yumaklı, “Bu kapsamda; ülkemiz İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış olup, 140 tarım ürününde İran’a tercihli tarife uygulamaktadır. Bugün geldiğimiz noktada; tarımsal ticaretin artırılması ve çeşitlendirilmesi için hem Ticaret anlaşmalarını, hem teknik düzeyli anlaşmalarımızı hem de bugün gerçekleştirdiğimiz gibi iş forumlarını etkin şekilde kullanmalıyız.Bu forumun ilk yapıldığı 2016 yılından günümüze; tarımsal ticaret hacmimiz neredeyse yüzde 100’e yakın bir seviyede artış göstermiştir. Bu da bizlere sektörün birbirini tanımasının ve temas etmesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir olaya imza attığımızı bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.