İsrail ordusunun Kudüs'te yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Silvan bölgesinde dün İsrail askerlerinin yaraladığı ve yaralanmasına rağmen gözaltına aldığı 17 yaşındaki Hüsam Yakup Şuveyki yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 168'i çocuk olmak üzere 802'ye yükseldi.