Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye "düğün saldırısı" tepkisi

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ABD ordusunun terör örgütü CENTCOM komutası, asla unutulmayacak bir savaş suçu işleyerek, Sirik’in Kuhestak bölgesindeki saygın bir ailenin düğün merasimine doğrudan hava saldırısı düzenlemiş ve insanların sevincini mateme boğmuştur.

Terörist ABD güçlerinin bu saldırısında yaklaşık 70 kişi yaralanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 7 yaralının durumunun ağır olduğu bildirilmiştir.

Olayın yaşandığı geceden bu yana, kamuoyunun, medyanın ve dünyanın özgür isimlerinin, hatta bazı Amerikan medya kuruluşlarının dahi tepkisi üzerine; çocuk katili ordu ve ABD’li yetkililer, yaptıkları çok sayıda açıklama ve bildiriyle suçlarını inkar etmeye, ‘sivillerin hedef alınmadığı’ yönündeki klişe ve mesnetsiz iddialarını tekrarlamaya çalışmışlardır. Oysa ABD ordusunun bu konudaki vahşeti, defalarca tekrarlanan bir geçmişe sahiptir ve bu suçun lekesi Beyaz Saray liderlerinin alnından asla silinmeyecektir.

Bugün dünya halkları için bir kez daha teyit edilmiştir ki; sivilleri korku salmak amacıyla hedef almak, ABD ordusunun korkak doktrininin bir parçasıdır:

• 1 Temmuz 2002: Afganistan’ın Uruzgan vilayetine bağlı Kakrak köyünde bir düğün törenine düzenlenen bombardımanda 100’den fazla sivil hayatını kaybetti.

• 18 Eylül 2003: Irak’ın Felluce şehrinde bir düğüne düzenlenen saldırıda 5’ten fazla ölü ve yaralı.

• 19 Mayıs 2004: Irak’ın Anbar vilayetindeki Bekr ed-Dib köyünde bir düğün törenine yönelik saldırıda 42 şehit.

• 8 Ekim 2004: Irak’ın Felluce şehrinde bir düğün törenine düzenlenen saldırıda damat dahil 13 şehit.

• 6 Temmuz 2008: Afganistan’ın Nangarhar vilayetine bağlı Deh Bala’da bir düğün töreninde, gelin dahil 47 şehit.

• Kasım 2008: Afganistan’ın Kandahar vilayetindeki Vec Begtu’da bir düğün törenine yönelik saldırıda 23’ü çocuk olmak üzere 37 şehit.

• Haziran 2012: Afganistan’ın Logar vilayetindeki bir düğün töreninde 9’u çocuk olmak üzere 18 şehit.

• 28 Eylül 2015: Yemen’in Taiz kentine bağlı Vahca bölgesinde (ABD destekli koalisyon tarafından) bir düğün törenine düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk 131 şehit.

• 1 Eylül 2026: İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik’in Kuhestak bölgesindeki düğün törenine düzenlenen saldırıda topalm 70 ölü ve yaralı.

Özür dilemek yerine bir kez daha yalanlara sığınan ve Minab, Lamerd ve Keşm vakalarında olduğu gibi sorumluluk almaktan kaçan ABD liderlerinin, çeşitli ülkelerdeki düğün saldırılarına dair o karanlık dosyalarıyla ilgili dünya kamuoyuna yanıt vermeleri gerekmektedir. Tüm bu olaylar birer tesadüf ve hata mıdır?

Biz askeri güce sahibiz ve aynı anda, eli kanlı CENTCOM teröristlerini cezalandırarak misillemede bulunduk. Eğer Amerikan halkı bu vahşi ve çocuk katili orduyu durdurmazsa, mazlumların intikamının alınacağı günü beklemelidir.”

Hz. Ali'nin (a.s) derin düşünceleri ve hikmetli sözleriyle dolu bir başyapıt olan Nehcü'l-Belağa kitabından mesaj paylaşan Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında, “Mzlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha şiddetlidir.” denildi.