New York Times: İran'daki düğün saldırısında ABD mühimmatı kullanıldı

Kuhestak bölgesindeki düğün saldırısında kullanılan silah kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu. İran’ın güneyindeki Kuhestak kentindeki bir düğün merasimine yönelik düzenlenen üç ayrı patlamanın gerçekleştiği saldırıda, onlarca sivil hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

The New York Times’ın; saldırı bölgesinden elde edilen görsel ve videoların yanı sıra, bölge sakinleri ve yerel yetkililerin ifadelerine dayandırdığı analizlerine göre, ABD tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, düğünün gerçekleştiği yerleşim bölgesindeki bir binayı doğrudan hedef aldı.

Gazetenin silah araştırma servisi analistlerinden Trevor Ball, saldırı sonrası görüntülerde tespit edilen silah kalıntılarının, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kullanılan ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunmayan güdümlü bir bombaya ait olduğunu teyit etti.

Hürmüzgan eyaletinin Sirik ilçesinin Kuhestak kentinde bir düğün törenine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70'ten fazla vatandaş şehit oldu veya yaralanmıştı.