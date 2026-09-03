İran'dan BM'ye mektup: ABD'nin saldırıları savaş suçudur

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Derzi, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, ABD’nin İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir düğün törenine yönelik gerçekleştirdiği “canice” saldırıları şiddetle kınadı. Derzi, bu saldırıların açık bir “savaş suçu” teşkil ettiğini vurguladı.

İran’ın BM nezdindeki üst düzey diplomatı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na bir mektup iletti. Mektupta, ABD’nin 1 Eylül 2026 gecesi İran’ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

ABD’nin sivilleri ve sivil hedefleri kasten hedef aldığı ifade edilen mektupta, Hürmüzgan eyaletindeki Sirik ilçesine bağlı Kuhestak şehrinde bir düğün töreninin yapıldığı bir salonun doğrudan hedef alındığı kaydedildi.

İranlı diplomat, bu “alçakça” saldırı sonucunda aralarında dört yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu dört sivilin şehit olduğunu, 70’ten fazla sivilin ise yaralandığını belirtti.

Derzi’nin mektubunda, “İran İslam Cumhuriyeti, bu korkunç ve vahşi saldırıyı en sert şekilde kınamaktadır. Çocuklar da dahil olmak olmak üzere sivillerin hedef alınması ve katledilmesi, uluslararası insancıl hukukun temel kurallarının ağır bir ihlali olup, açıkça savaş suçu niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.