İran Ordusu: Kuveyt ve BAE'deki ABD üslerini vurduk

İran Ordusu tarafından ypılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'daki saldırılarına karşılık Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nün vurulduğu ifade edildi.

ABD ordusuna ait uydu iletişim sistemleri, teçhizat depoları ve savaş uçağı hangarlarının füze ve İHA'larla hedef alındığı ve saldırıların üsteki iletişim sistemlerinde ve savaş uçağı hangarlarında hasara ve kayıplara neden olduğu belirtildi.

Operasyonların devamında, BAE'deki "El-Minhad" üssünde ABD askerlerinin toplanma noktalarının ve radar sistemlerinin hedef alındığı kaydedildi.