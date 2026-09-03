  1. İran
3 Eyl 2026 12:41

İran Ordusu: Kuveyt ve BAE'deki ABD üslerini vurduk

İran Ordusu: Kuveyt ve BAE'deki ABD üslerini vurduk

İran Ordusu, ABD'nin ülkeye saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD tarafından kullanılan üslere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) operasyon düzenlediğini bildirdi.

İran Ordusu tarafından ypılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'daki saldırılarına karşılık Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nün vurulduğu ifade edildi.

ABD ordusuna ait uydu iletişim sistemleri, teçhizat depoları ve savaş uçağı hangarlarının füze ve İHA'larla hedef alındığı ve saldırıların üsteki iletişim sistemlerinde ve savaş uçağı hangarlarında hasara ve kayıplara neden olduğu belirtildi.

Operasyonların devamında, BAE'deki "El-Minhad" üssünde ABD askerlerinin toplanma noktalarının ve radar sistemlerinin hedef alındığı kaydedildi.

News ID 1938312

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