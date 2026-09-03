İsrail ordusu zor durumda; Tank taburları devre dışı bırakılıyor

Siyonist rejim medyası KAN’ın haberine göre, savunma kuruluşları Elbit şirketinin Merkava tanklarına yönelik mühimmat üretimini önümüzdeki günlerde durdurabileceği uyarısında bulundu.

Haberde, topçu mühimmatı üretim hattının ekim ayında, havan mühimmatı üretim hattının ise kasım ayında kapatılmasının da beklendiği ifade edildi.

KAN, yedek parça eksikliği nedeniyle birkaç tank taburunun devre dışı bırakılmasına karar verildiğini belirtti.

Ayrıca Lübnan'daki çatışmalar sırasında hasar gören yüzlerce Hummer aracının henüz yeniden hizmete alınmadığı, bu durumun araç eksikliğine yol açarak savaş bölgelerinde askerlerin taşınması kapasitesini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Haberde, Maliye Bakanlığının savunma bütçesine yapılması planlanan 40 milyar şekellik (yaklaşık 13,23 milyar dolar) ek kaynağın ilk bölümünü henüz aktarmadığı belirtildi.

İşgalci rejim ordusu, söz konusu bütçe eksikliğinin operasyonel kapasiteye doğrudan zarar verdiği ve birden fazla tehdide karşı askeri operasyon yürütme imkanını olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

