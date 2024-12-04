Kulivend: Gazze ve Lübnan halkına yardımlar devam edecek

İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bugün yaptığı konuşmada, Lübnan halkına yapılan son yardımlara değinerek, "Halkımız, samimi bir niyetle yardımlarını sundu ve bu yardımları mazlum Lübnan halkına ulaştırdık. Krizlerde ve olaylarda ilk müdahalede bulunanlar yine bu gönüllülerdir. Onlar, teşekkür beklemeden, en yüksek ahlaki değerler, adalet, iyilik ve hayırseverlikle hareket ederek Allah ve insanlığa olan sevgilerini sergilerler." dedi.

Kulivend, ayrıca şu sözleri ekledi: "Dayanışma ve toplumsal ruhu artırma konusunda da gördük ki Lübnan halkı, İran halkının yardımlarına ve İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşmalarına kulak vererek umut buldu. Bu katılımlar, toplumsal dayanışma ruhunu yükseltti ve halk işbirliğini artırdı. Yardımlar devam ediyor çünkü birçok ev zarar gördü ve gönüllülerin aileleri bu süreçte önemli bir rol oynuyor."

Kızılay Başkanı, yardımsever gönüllü sayısının üç milyonu aştığını belirterek, "Şehit ailelerine ve mallarından vazgeçen büyük hayırseverlere teşekkür ediyorum. Sizler, nesiller boyunca yazılıp anlatılması gereken bir onur ve itibar yarattınız." ifadesini kullandı.

Kulivend ayrıca Gazze ve Lübnan halkına yönelik yardımların devam edeceğini vurguladı.