  1. İran
4 Ara 2024 15:01

İran halkı Lübnan ve Gazze’ye 400 milyar tümeni aşkın yardım gönderdi

İran halkı Lübnan ve Gazze’ye 400 milyar tümeni aşkın yardım gönderdi

İran halkının bölgedeki mültecilere ve savaş mağdurlarına 400 milyar tomanı aşkın mali yardım sağladığı belirtildi.

İran Kızılay Derneği'ne bağlı gönüllüler kuruluşu Başkanı Vahid Selimiİran halkının savaştan etkilenen bölge halkına yardımı hakkında açıklama yaptı.

Selimi, İran halkının Lübnan ve Gazze’deki mültecilere ve savaş mağdurlarına 400 milyar tomanı aşkın mali yardım sağladığını belirtti.

Halkın sağladığı bu maddi yardımdan biyolojik, tıbbi ve gıda malzemeleri temin edilerek gönderildiğini belirten Selimi, ayrıca 2.500 tonun üzerinde gayri nakdi yardım gönderildiğini ve bu sürecin  devam ettiğini ifade etti.

News ID 1922297

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