İran ile Çin arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile bir araya geldiğini bildirdi.

İranlı yetkili, ikili görüşmede İran ile E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya arasında son günlerde Cenevre'de yapılan toplantının değerlendirildiğini söyledi.

Garipabadi, İran ve Çin'in ikili stratejik ilişkilerin yanı sıra çeşitli uluslararası konularda ortak görüşe sahip olduğunu kaydetti.

Garipabadi-Zhaoxu görüşmesinde, iki ülke arasında ikili ve bölgesel konularda işbirliği ve istişarelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.