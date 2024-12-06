Irakçi: Suriye'ye her türlü desteğe hazırız

Suriye konulu üçlü toplantı için Bağdat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Irak Cumhurbaşkanı Latif Raşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Irakçi, "Iraklı yetkililerle yapılan toplantılarda, Suriye ile ilgili daha fazla görüşme yapmamız gerektiğini vurguladık." dedi.

Irakçı, "Bölgede bulunduğumuz sürece, Suriye halkı, hükümeti ve ordusuna her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

İranlı bakan, Irak’ın tutumunun çok olumlu olduğunu kaydederek, “Biz, Irak ile olan görüşmelerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.