Dışişleri Bakanı Irakçi Doha'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Katar'da düzenlenecek olan 22. Doha Forumu ve Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Doha'ya gitti.

Irakçi Doha'da Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve İran'ın Doha Büyükelçisi tarafından karşılandı.

22. Doha Forumu 7-8 Aralık'ta "Yenilik Gereksinimi" temasıyla Doha'da düzenlenecek.

Forum marjında, Rusya Federasyonu ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.