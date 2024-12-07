İran ile Lübnan bölgedeki durumu görüştü

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Görüşmede Lübnan ve bölgedeki son durum ele alındı.

Mücteba Amani İsrail'in Lübnan'daki dijital saldırıda yaralandıktan sonra Beyrut'tan Tahran'a tahliye edilen onlarca kişi arasındaydı.

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği, 3 Aralık'ta Büyükelçi Mücteba Amani’nin İslami direniş şehitleri mezarlığını ziyaret ettikten sonra diplomatik faaliyetlerine yeniden başladığını duyurmuştu.

Büyükelçi Amani, Dahiye bölgesinde Seyyid Hasan Nasralluh'ın şehit edildiği yerde yaptığı açıklamada, "Lübnan halkı direnecek ve vahşi saldırıların düşmana hiçbir faydası olmayacak. Lübnan, bölge genelinde gururlu ve güçlü kalacak, topraklarını geri kazanacak ve biz de İran olarak onu desteklemeye devam edeceğiz.’’ demişti.

Amani ayrıca, ''Şehitlerin ruhlarından azim ve güç alabilmemiz için tedavi sonrası çalışmama buradan başladım.’’ diye konuşmuştu.