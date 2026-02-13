Ankara Türk vatandaşı IŞİD'lileri almaya hazırlanıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuzey ve Doğu Suriye’deki hapishane ve kamplarda bulunan IŞİD üyelerinin Irak’a transferine ilişkin 21 Ocak’ta başlattığı misyonu sonlandırdığını duyurdu.

CENTCOM’un sosyal medya hesabında yapılan duyuruya göre, misyon kapsamında 5 bin 700’den fazla IŞİD’li Irak’a nakledildi.

Suriye'de öncülüğünü Kürt birliklerin yaptığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak'a sevk edilen yaklaşık 5 bin IŞİD mensubu arasında 165 Türk vatandaşının bulunduğuna ilişkin Irak Adalet Bakanlığının açıklaması gözleri Türkiye'nin aradığı örgüt üyelerine çevirdi.

DW Türkçe'ye konuşan diplomatik kaynaklar ise bu sayının henüz teyit edilmediğini belirtti.

Türkiye’ye getirilmeleri halinde Irak’tan iade edilecek Türk vatandaşı IŞİD mensuplarının Türkiye’de yargılanacağı belirtiliyor.